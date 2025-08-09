Conheça histórias de pessoas que se submeteram a procedimentos estéticos que deram errado

Por trás de promessas de transformação, muitas pessoas viveram experiências traumáticas com procedimentos estéticos que saíram do controle. De resultados insatisfatórios a danos permanentes, essas histórias revelam os perigos de escolhas mal-informadas. Conhecê-las é um alerta para priorizar segurança e qualificação profissional.



