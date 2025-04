Conheça o casal que levantou o debate sobre confiança no The Love School deste sábado (12)

Ellen conheceu Eurico em 2015 e o início do namoro foi tranquilo. Os problemas entre o casal começaram quando já estavam casados. Em 2019, os dois se afastaram e Eurico começou a trair Ellen, provocando a separação do casal. Depois, ele foi viver com outra mulher, mas se arrependeu. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!