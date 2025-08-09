Entenda como Caio conseguiu superar as inseguranças e transformar sua expectativa em relação ao amor

Caio carregava inseguranças que o faziam acreditar que ele jamais se relacionaria. Ao começar a frequentar as palestras da Terapia do Amor, ministradas pelos professores Renato e Cristiane Cardoso, ele passou a compreender melhor suas emoções e expectativas. Com orientações práticas e reflexões profundas, transformou sua forma de se autoenxergar, ganhando confiança e equilíbrio para buscar construir relacionamentos mais saudáveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!