Mesmo feridos, Raquel e Edson encontraram força para não deixar a solidão vencer

Raquel e Edson carregam histórias marcadas por casamentos que não deram certo e pela responsabilidade total sobre os filhos. Antes de se encontrarem, ambos precisaram esconder suas dores, tentando parecer fortes para as crianças, mesmo quando a solidão e o cansaço os consumiam no silêncio das noites. Durante conversa com os professores Cristiane Cardoso e Renato, eles contaram como conseguiram superar os obstáculos para se abrirem para um novo amor e superarem a solidão. Assista!



