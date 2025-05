Por que é mais fácil lidar com os animais do que com os seres humanos? Assim como as pessoas, os bichos demonstram emoções e comportamentos que refletem seu estado de humor, mas sem guardar rancor e traumas

31/05/2025

