Renato e Cristiane Cardoso analisam de quem é a culpa quando o relacionamento não dá certo

Há quem culpe o casamento ou até mesmo a idade pelas falhas de uma união. No entanto, Renato e Cristiane Cardoso defendem que são as atitudes dos indivíduos que conduzem o relacionamento ao sucesso ou ao fracasso. É importante reconhecer sua parcela de culpa para não desenvolver traumas e frustrações.



