Solidão no passado, união no presente: a transformação de Raquel e Edson a partir da Terapia do Amor

Raquel e Edson vieram de casamentos que não deram certo, tinham filhos que dependiam totalmente deles e precisaram colocar uma máscara de força — mesmo chorando à noite, quando estavam a sós. Antes de conhecer Edson, Raquel passou a frequentar as palestras da Terapia do Amor. Com o incentivo da filha, decidiu curar mágoas antigas e rever atitudes que prejudicaram seu relacionamento anterior. Edson também reconheceu suas marcas do passado e, ao abrir mão do orgulho, deu o primeiro passo rumo à transformação. Juntos, aprenderam a respeitar e lidar com a bagagem emocional um do outro.



