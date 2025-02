Vale a pena se casar cedo? Veja os prós e contras do matrimônio na juventude

"Se você tivesse oportunidade de se relacionar cedo, você aproveitaria ou deixaria essa oportunidade passar?". O jogador Endrick preferiu pagar para ver, mesmo com sua mãe sendo contra a união com a modelo Gabriely Miranda, por achar o filho muito novo para assumir tal compromisso. Enquanto isso, o cantor Taylor Hanson, da banda Hanson, está casado há 22 anos com Natalie Bryant, que ele conheceu com apenas 16. Segundo um estudo norte-americano, que analisou casamentos e divórcios de mais de 50 mil mulheres, ter experiência com relacionamentos está associado a casamentos menos felizes mais tarde. Se por um lado, crescer juntos em um relacionamento traz a vantagem do casal desenvolver estilos parecidos, por outro, quanto mais madura for a pessoa, mais obstáculos ela terá para conseguir emplacar um relacionamento e fazer dar certo.



