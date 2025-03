Você já se decepcionou com uma relação amorosa?

Quem já se decepcionou na vida amorosa? Com certeza, você conhece alguém que já passou por isso. O consultório do The Love School — Escola do Amor foi às ruas saber histórias de pessoas que já tiveram o coração partido e o que mais dificulta a cura dessa ferida.



