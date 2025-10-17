Arif e Sarp na novela Mãe? Saiba mais sobre os personagens da nova trama turca Sucesso internacional chega à tela da RECORD no dia 27 de outubro, a partir das 21h

Cansu Dere é a protagonista Zeynep em Mãe Reprodução/Instagram

Quem assistiu ao sucesso Força de Mulher e é fã raiz de novelas turcas não se esquece de dois nomes que por muito tempo estiveram na boca dos telespectadores da RECORD: Arif e Sarp, interpretados pelos atores Feyyaz Duman e Caner Cindoruk, respectivamente.

Os dois personagens que viveram histórias de amor com a protagonista Bahar (Özge Özpirinçci) ganharam torcida entre os fãs e embalaram sonhos. Agora, na nova produção turca exibida pela emissora, Mãe, os nomes voltam à tela, com diferentes atores e histórias.

Veja quem é o ator que vive Sarp

Umur Yigit Vanli dá vida a Sarp em Mãe Reprodução/Instagram

Na trama, Sarp (Umur Yigit Vanlı) dá vida ao namorado de Duru Güneş (Ahsen Eroğlu), que é irmã da protagonista Zeynep Güneş (Cansu Dere)

Com pinta de galã, Umur Yigit Vanlı, de 36 anos, é formado em Artes pelo Müjdat Gezen Art Center, um centro cultural localizado em Alsancak, na cidade de Izmir, Turquia. Ele deu os primeiros passos na carreira com comerciais e publicidades e, em 2015, esteve em uma série de romance chamada Alabora. De lá para cá, foram diferentes papéis, com muita versatilidade na tela, indo da comédia ao drama.

Arif, o vizinho prestativo

Şükrü Türen é Arif em Mãe Reprodução/Instagram

Já Arif em Mãe é interpretado pelo experiente Şükrü Türen, de 66 anos. Na trama, ele é o vizinho prestativo de Gönül Aslan (Vahide Perçin), cuja trama se entrelaça com a Zeynep e Melek (Beren Gökyıldız). Nascido em Izmir, na Turquia, ele também esteve em outras séries e novelas daquele país, como Rengarenk (2016).

