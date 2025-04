Autora de Neemias comenta amizade entre o copeiro real e Artaxerxes, rei da Pérsia Desde a infância os dois sempre tiveram uma confiança mútua e se apoiaram em momentos difíceis Novidades|Do R7 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amizade entre Neemias (Mario Bregieira) e Artaxerxes (Enzo Ciolini) é inspiradora Divulgação/Seriella Productions

Na estreia de Neemias, o público ficou por dentro de como funciona a amizade entre o copeiro real e Artaxerxes (Enzo Ciolini), ao ver o eunuco pedir autorização para ir a Jerusalém após ficar abalado com a notícia da morte de Esdras (Hall Mendes).

Em publicação no Blog do Univer Vídeo, a autora Raphaela Castro explicou as relações entre os personagens.

“Essa amizade é um ponto muito importante na série. Mas realmente aconteceu alguma coisa para que Neemias ficasse com muito medo do seu rei e amigo. A forma que abordamos isso na série está muito interessante, mas não posso dar mais detalhes, além de afirmar que essa amizade desde a adolescência continuará sendo muito bonita”, revelou a autora sobre Neemias e Artaxerxes.

Já sobre a relação entre o copeiro real e Esdras, Raphaela apontou como funciona a dinâmica da amizade, vista inicialmente em A Rainha da Pérsia.

“Essa cumplicidade entre Esdras e Neemias pelas coisas de Deus permaneceu, apesar de Esdras ter ido embora para Jerusalém antes de Neemias. Assim como na Bíblia, Esdras vai aparecer, mas de uma forma muito inesperada. Um grande detalhe vai surpreender muito as pessoas”, concluiu.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções da série no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias construiu muro em preparação para a série:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.