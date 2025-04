Neemias descobre por Hanani que Jerusalém está destruída: ‘Acabaram com tudo’ | Neemias Mesmo ferido, amigo do eunuco conseguiu reencontrá-lo para lhe contar as más notícias

Neemias|Do R7 07/04/2025 - 23h50 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share