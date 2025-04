Perez culpa Neemias por queda de muro que deixou judeus feridos | Neemias

A construção do muro de Jerusalém parecia ir bem, até que parte dele desabou, deixando os judeus que trabalhavam na obra feridos. A tragédia também exaltou os ânimos do povo; Jônatas acusou Perez de ser responsável pela situação e partiu para cima dele. Ao tentar controlar a situação, Neemias ouviu palavras duras de Perez, que o culpou pela queda do muro e pelas dificuldades enfrentadas no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!