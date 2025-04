Neemias reencontra Esdras amarrado e ferido | Neemias

Neemias reencontrou um grande amigo no momento em que menos esperava. Ao ouvir um aliado de Sambalate às portas de Jerusalém, preparou-se, junto com o povo, para defender a cidade, mas foi surpreendido ao ouvir Esdras chamar seu nome. O marido de Hannah, que o eunuco acreditava estar morto, foi entregue amarrado e ferido como uma suposta oferta de paz por parte de Sambalate. Assista!



