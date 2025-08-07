Logo R7.com
André Luiz Miranda posta ensaio fotográfico, e Murilo Cezar brinca: ‘Silas está diferente’

Ator de Paulo, O Apóstolo disse que bateu saudades do antigo visual

Fora das Telas|Do R7

André Luiz Miranda relembrou ensaio fotográfico nas redes sociais Reprodução/Instagram/Marcio Faria

No ar como Silas na superprodução Paulo, O Apóstolo, André Luiz Miranda relembrou um dia de modelo nas redes sociais: “#TBT desse ensaio incrível do Marcio Farias. Bateu saudade dos dreads”.

Nos comentários, Murilo Cezar, que vive o protagonista na série, brincou: “Silas está diferente”.

Fifo Benicasa, o intérprete de Barnabé, elogiou o amigo: “Lindão”. E Michelle Batista, a Rode na trama, também prestigiou André Luiz, com muitos emojis de palmas.

Confira o ensaio:


Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.compara rever os episódios da superprodução.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo:

A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução!

Divulgação/Seriella Productions

