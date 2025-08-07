André Luiz Miranda posta ensaio fotográfico, e Murilo Cezar brinca: ‘Silas está diferente’
Ator de Paulo, O Apóstolo disse que bateu saudades do antigo visual
No ar como Silas na superprodução Paulo, O Apóstolo, André Luiz Miranda relembrou um dia de modelo nas redes sociais: “#TBT desse ensaio incrível do Marcio Farias. Bateu saudade dos dreads”.
Nos comentários, Murilo Cezar, que vive o protagonista na série, brincou: “Silas está diferente”.
Fifo Benicasa, o intérprete de Barnabé, elogiou o amigo: “Lindão”. E Michelle Batista, a Rode na trama, também prestigiou André Luiz, com muitos emojis de palmas.
Confira o ensaio:
