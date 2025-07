Emily Matte compartilha momentos especiais em família: ‘Amor, zelo e cumplicidade’ Atriz que interpreta a Popéia em Paulo, o Apóstolo abriu álbum de fotos nas redes sociais; confira! Fora das Telas|Do R7 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

Emily Matte com o noivo JC Lopes Reprodução/Instagram

Emily Matte compartilhou algumas fotos cheias de amor com parte da família, amigos e o noivo, JC Lopes nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a atriz que vive a Popéia em Paulo, O Apóstolo fez uma declaração sobre os momentos divididos com eles.

“Fotos não postadas que precisam ser registradas aqui. Porque tem amor, tem zelo, tem felicidade, tem cumplicidade. É casa. É lar”, escreveu a artista.

Confira:

O noivo da atriz deixou um recado especial na publicação. “É tão bom viver ao seu lado“, escreveu.

‌



Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Público lamenta morte de Tiago na série:

