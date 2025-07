Felipe Miguel celebra mesversário da filha com declaração para família: ‘Amo vocês’ Ator compartilhou postagem em conjunto com a mulher, Mariana Berger Fora das Telas|Do R7 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

Felipe Miguel e Mariana Berger são pais de Madá, de dois meses Reprodução/Instagram

Fofura! Felipe Miguel celebrou os dois meses de vida da filha, Madá, com uma postagem nas redes sociais. O ator compartilhou fotos junto com a companheira, Mariana Berger, com uma declaração de amor para a família.

Na legenda da publicação, o casal escreveu: “Dois meses da Madá, 2 meses da Mari mamãe e do Fê papai. Que orgulho da gente! Eu amo vocês, mais que tudo”.

Confira:

Felipe está no elenco de Paulo, O Apóstolo. O artista vai interpretar Prócoro, um dos discípulos de Jesus na série.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela daRECORD.