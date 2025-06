Felipe Miguel destaca a fé de Prócoro em Paulo, o Apóstolo: ‘Até quando é contrariado, se mantém firme’ Ator comemora a oportunidade de fazer parte da superprodução, já disponível no Univer Vídeo; saiba mais Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 07/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h00 ) twitter

Felipe Miguel vive Prócoro em Paulo, O Apóstolo

Escalado para o elenco de Paulo, O Apóstolo, Felipe Miguel emenda o terceiro personagem em produções bíblicas seguido. Após viver Sisa em Reis (2023) e Bigtã em A Rainha da Pérsia (2024), o ator vai interpretar Prócoro na série já disponível no Univer Vídeo e que estreia em breve na tela da emissora.

Ao site oficial, Felipe celebrou a oportunidade de fazer parte do elenco de mais um projeto épico e bíblico:

“É um privilégio muito grande estar com esses três trabalhos seguidos, tão diferentes, e agora com o que tenha talvez o maior peso de missão da Palavra. Não só pela história do Paulo, mas pela forma como vamos contá-la”.

O ator aproveitou para adiantar as primeiras impressões sobre Prócoro, um dos discípulos de Jesus.

“Ele é um homem de Deus acima de tudo. E leva a fé dele com muito afinco, até quando é contrariado, sempre se mantém firme”, garantiu.

Animado com as possibilidades do novo projeto, Felipe garantiu que Paulo, O Apóstolo vai levar ao público uma mensagem inspiradora: “É uma história muito importante que tem que ser contada com muita responsabilidade, de tantas cartas, viagens, tanta Palavra espalhada pelo mundo todo”.

Paulo, O Apóstolo estreia em breve na tela da RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.

Elenco destaca a mensagem da série:

Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: