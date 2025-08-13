Rosanne Mulholland e Michelle Batista revelam bastidores de Paulo, O Apóstolo No canal GiMi, atrizes comentam os desafios para viver as personagens na trama que é sucesso na tela da RECORD Novidades|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rosanne e Michelle falam sobre bastidores de Paulo, o Apóstolo Divulgação/GiMi

O novo episódio no canal do YouTube GiMi, comandado pelas atrizes e irmãs Giselle e Michelle Batista, tem uma convidada mais que especial: Rosanne Mulholland, que fez sua estreia na tela da RECORD como Agripina, na série Paulo, o Apóstolo.

Rosanne e Michelle, que vive a Rode na trama, revelaram detalhes sobre o processo de preparação para viver mulheres tão intensas e complexas em um contexto histórico.

“É uma personagem histórica que pouco se sabe sobre ela. O que me ajudou muito foi descobrir uma historiadora que traz muito a perspectiva das mulheres da época, como elas eram vistas, quais papéis ocupavam e isso me ajudou a ver a Agripina de outra forma”, compartilhou Rosanne.

A atriz também comentou sobre a personalidade da sua personagem: “A Agripina é muito controladora, e na minha percepção, quem é muito controlador, normalmente é uma pessoa que tem muitos medos. Então quais são os medos da Agripina? O que leva essa personagem a chegar tão longe?”, questiona a intérprete.

O GiMi é um canal do Youtube apresentado pelas atrizes e irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista. São 8 anos de história, mais de 600 vídeos que somam mais de 8 milhões de visualizações e diversos conteúdos sobre beleza, moda, lifestyle, DIY, carreira, entretenimento e família. Sempre em uma conversa leve e uma troca honesta com seus inscritos.

O canal exibe conteúdo novo e exclusivo toda terça-feira, às 11h. Os conteúdos são idealizados, roteirizados e produzidos pelas irmãs, e tem se consolidado como um espaço de troca entre artistas, promovendo conversas descontraídas sobre carreira, bastidores e arte. O episódio com Rosanne Mulholland estreia nesta terça (22), às 11h, no YouTube.

Assista ao encontro das atrizes de Paulo, O Apóstolo:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.compara rever os episódios.

