Velson D'Souza estreia musical da Broadway em São Paulo: 'Extremamente honrado' Ator finalizou as gravações como Tito em Paulo, O Apóstolo e agora dá vida a Tommy De Vito no teatro Fora das Telas|Gabriel Alberto, do site oficial 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 )

Velson D'Souza estreia musical Jersey Boys - A História de Frankie Valli e Os Four Seasons Divulgação/Caio Gallucci

No ar em Paulo, O Apóstolo como Tito, Velson D’Souza estreia neste sábado (2) como Tommy De Vito, um dos protagonistas do musical Jersey Boys - A História de Frankie Valli e Os Four Seasons.

Ao site oficial, o ator contou como está o novo momento da carreira após finalizar as gravações de Paulo, O Apóstolo, e revelou detalhes do espetáculo da Broadway que fica em cartaz até o final de setembro no 033 Rooftop, em São Paulo.

“Me sinto extremamente honrado porque são projetos muito grandes. Paulo, O Apóstolo é uma superprodução que não deve nada a Hollywood. E Jersey Boys é um musical da Broadway que chega com essa versão oficial brasileira. Então me sinto sortudo de conseguir emendar. Foi desafiador conciliar, fiquei entre Rio de Janeiro e São Paulo”, revelou.

Nos últimos meses, Velson ficou na ponte aérea, entre as gravações finais de Paulo, O Apóstolo e os ensaios do musical. Para isso, contou com o apoio de ambas as produções.

Sobre Jersey Boys, o ator tem uma conexão com a história há muitos anos. Durante o período em que visitou e morou em Nova York, nos Estados Unidos, ele assistiu ao musical quatro vezes.

“Sou apaixonado. Lembrei de ter visto o Tommy e pensado que era um papel que adoraria fazer. Isso ficou em mim. E, depois de tantos anos, chegar esse teste, pensei que tinha que dar um jeito”, confidenciou.

Após ser aprovado na audição e conquistar o papel, Velson mergulhou no universo do personagem. Afinal, Tommy é mais uma figura pública ao qual o ator dá vida.

Um dos maiores desafios para Velson foi cantar durante todo o espetáculo Divulgação/Caio Gallucci

Há alguns anos, Velson protagonizou o musical sobre a história de Silvio Santos. Apesar da experiência no teatro, o artista ressaltou o desafio do canto em um espetáculo de mais de duas horas:

“O desafio é grande na parte vocal. Nunca me considerei um cantor, mas um ator que canta. Desde o começo, a preocupação tem sido a parte do canto. Não é só música, há uma estrutura dramática, tem muito texto e cenas densas. Mesmo já conhecendo e amando as músicas, estudei e me preparei vocalmente para ter a resistência de fazer duas horas de espetáculo cantando. Tenho alguns solos, mas a maioria é em quarteto, com harmonias diferentes”.

“Tommy é o líder do grupo, tem uma coisa meio bad boy, mas não é vilão. Ele quem criou o grupo, mas, ao mesmo tempo, é quem coloca o grupo em apuros. É muito diferente do que já fiz na minha vida, principalmente do Tito. Assisti a muitos vídeos da época dele, para ver como ele se comportava”, completou Velson.

Velson D'Souza elogia interação com colegas de elenco Reprodução/Instagram

Sobre a química vista no palco em clássicos da música como Can’t Take My Eyes Off You e Beggin’, Velson elogiou a relação com Henrique Moretzsohn (Frankie Valli), Artur Volpi (Bob Gaudio) e Bruno Narchi (Nick Massi):

“Somos muito unidos e o espetáculo é dividido em quatro partes, quatro estações como o nome do grupo, e cada estação é um deles que narra. Nos damos muito bem. E o Jorge de Godoy, nosso maestro e diretor musical, fez alguns encontros para passar toda a parte musical. Isso ajudou muito não só na questão vocal para chegarmos mais preparados, mas também na nossa interação, porque sempre era nós quatro aprendendo juntos tentando soar harmonicamente bem”.

Para o público, Velson adiantou que as pessoas podem esperar diferentes emoções com a história do grupo:

“As pessoas vão se emocionar, eu me emociono na coxia. E o público vai viver uma experiência. Importante falar que a peça é no 033 Rooftop, um espaço multiúso que não é um teatro convencional. A peça acontece dentro da plateia, com mesas ao redor e interação com o público. Narramos olhando no olho das pessoas, trazendo-as para dentro da história, o que é um grande diferencial desta produção”.

Sinopse:

Jersey Boys segue a jornada de Frankie Valli, Tommy DeVito, Bob Gaudio e Nick Massi, integrantes originais do Os Four Seasons. A montagem mostra desde as origens humildes dos integrantes em Nova Jersey até se tornarem estrelas internacionais. Com destaque para os altos e baixos da carreira da banda, o musical inclui os sucessos estrondosos, os desafios pessoais e os conflitos internos que o grupo enfrentou. Jersey Boys é uma montanha-russa de emoções que combina músicas icônicas, com uma narrativa envolvente sobre amizade, família e o preço da fama.

SERVIÇO | JERSEY BOYS - A HISTÓRIA DE FRANKIE VALLI E OS FOUR SEASONS

Dia: 02/08 a 28/09 (conferir datas e sessões disponíveis para vendas)

Horários:

Sextas-feiras, às 20h30;

Sábados, às 15h30 e 19h30;

Domingos, às 15h30 e 19h30

Duração: 150 min, com intervalo de 15 minutos

Local: 033 Rooftop

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo - Complexo JK Iguatemi

Ingressos: A partir de R$ 25 (Meia popular). https://www.sympla.com.br/

Classificação etária: Livre, menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.