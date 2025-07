Cidades cenográficas

Para as gravações da superprodução foram construídas cerca de 40 cidades cenográficas no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro - Atenas - ⁠Tarso - ⁠Roma 1 - ⁠Jerusalém rua alta - ⁠Alpendre - ⁠Roma 2 - ⁠Corinto comércio de Áquila - ⁠Éfeso - ⁠Arena - ⁠Hipódromo - ⁠Corinto teatro - ⁠Pátio de Roma - ⁠Pátio de Cesareia - ⁠Navio naufrágio - ⁠Jope - ⁠Síria Damasco - ⁠Iconio - ⁠Filipos - ⁠Trôade - ⁠Listra - ⁠Fachada de listra - ⁠Psidia Antioquia - ⁠Porto se Cesareia - ⁠Barco/navio com mutações - ⁠Porto de Bereia - ⁠Síria Antioquia canal - ⁠Cenáculo terceiro andar - ⁠Corinto estádio Poseidon - ⁠Fachada da sinagoga tessalônica - ⁠Jerusalém rua baixa - ⁠Escadaria da fortaleza Antônia - ⁠Fachada da cidade de Filipos * Porto de Trôade * ⁠Porto de Milleto * ⁠Porto Assos * ⁠cc Colossos * ⁠Cárcere de Éfeso * ⁠Petrópolis * Campo arado no sul * Mureta de Jope no sul

Gabriel Alberto/Do R7