Alex Gruli celebra trabalho como Félix em Paulo, O Apóstolo: ‘Orgulho de estar nessas telas!’ Ator publicou registros das gravações de sequências com Cirillo Luna, o Agripa Novidades|Do R7 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Félix tem movimentado a trama de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Alex Gruli, intérprete de Félix em Paulo, O Apóstolo, celebrou o trabalho na superprodução com registros das gravações de sequências com Cirillo Luna, o Agripa.

Na trama, Félix chantageia Agripa com um segredo e, por isso, os dois estão sempre juntos em cena.

“Orgulho de estar nessas telas!”, escreveu Alex na legenda da publicação.

Cirillo Luna reagiu ao post com corações.

E Velson D’Souza, o Tito na série, elogiou Alex: “Está arrasando”.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Ensinamentos valiosos: relembre sete frases marcantes ditas em Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução! Divulgação/Seriella Productions