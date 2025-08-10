Alex Gruli celebra trabalho como Félix em Paulo, O Apóstolo: ‘Orgulho de estar nessas telas!’
Ator publicou registros das gravações de sequências com Cirillo Luna, o Agripa
Alex Gruli, intérprete de Félix em Paulo, O Apóstolo, celebrou o trabalho na superprodução com registros das gravações de sequências com Cirillo Luna, o Agripa.
Na trama, Félix chantageia Agripa com um segredo e, por isso, os dois estão sempre juntos em cena.
“Orgulho de estar nessas telas!”, escreveu Alex na legenda da publicação.
Cirillo Luna reagiu ao post com corações.
E Velson D’Souza, o Tito na série, elogiou Alex: “Está arrasando”.
