Alex Gruli celebra trabalho como Félix em Paulo, O Apóstolo: ‘Orgulho de estar nessas telas!’

Ator publicou registros das gravações de sequências com Cirillo Luna, o Agripa

Novidades|Do R7

Félix tem movimentado a trama de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Alex Gruli, intérprete de Félix em Paulo, O Apóstolo, celebrou o trabalho na superprodução com registros das gravações de sequências com Cirillo Luna, o Agripa.

Na trama, Félix chantageia Agripa com um segredo e, por isso, os dois estão sempre juntos em cena.

Leia também:

“Orgulho de estar nessas telas!”, escreveu Alex na legenda da publicação.

Cirillo Luna reagiu ao post com corações.

E Velson D’Souza, o Tito na série, elogiou Alex: “Está arrasando”.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Ensinamentos valiosos: relembre sete frases marcantes ditas em Paulo, O Apóstolo

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!

Divulgação/Seriella Productions

