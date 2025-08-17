Alex Gruli é elogiado pelo elenco de Paulo, O Apóstolo: ‘Referência!’ Ator dá vida ao sagaz Félix na superprodução Novidades|Do R7 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

Alex Gruli chama atenção como Félix na superprodução Reprodução/Instagram

Alex Gruli compartilhou algumas sequências que mostram toda a sagacidade e frieza de Félix em Paulo, O Apóstolo.

“Três cenas onde Félix mostra suas garras… fico vendo e lembrando do prazer de gravar cada um desses momentos!“, escreveu o ator no Instagram.

Caio Paduan, o Jonatas, comentou: “Craque! Referência!”. Daniel Dalcin, o Matias, revelou: “É muito bom te ver em cena. Voa, irmão”.

Já Guta Ruiz, a Olympia, afirmou: “Você está arrasando. Mas isso eu não tinha dúvidas. Parabéns”.

Assista:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Confira sete momentos emocionantes da reunião em Corinto

