Amizade entre Priscila e Lídia em Paulo, O Apóstolo inspira fãs: 'Nos ensinam muito!' Personagens de Dani Moreno e Priscila Ubba se reconciliaram depois de uma discussão Novidades|Do R7 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 )

Lídia e Priscila são exemplos de fé na superprodução Reprodução/RECORD

Priscila (Dani Moreno) e Lídia (Priscila Ubba) tiveram uma séria discussão em Paulo, O Apóstolo.

Como duas mulheres de fé, elas se arrependeram e conversaram para se reconciliar.

E Priscila tirou uma lição da situação: “Às vezes precisamos errar para entender o quanto ainda precisamos mudar”.

Pri Ubba comentou: “Amo essa amizade!”. Já os fãs repercutiram a cena: “Nos ensinou muito! Me emocionei”; “Essa frase é para vida”.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD