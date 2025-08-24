Amizade entre Priscila e Lídia em Paulo, O Apóstolo inspira fãs: ‘Nos ensinam muito!’
Personagens de Dani Moreno e Priscila Ubba se reconciliaram depois de uma discussão
Priscila (Dani Moreno) e Lídia (Priscila Ubba) tiveram uma séria discussão em Paulo, O Apóstolo.
Como duas mulheres de fé, elas se arrependeram e conversaram para se reconciliar.
E Priscila tirou uma lição da situação: “Às vezes precisamos errar para entender o quanto ainda precisamos mudar”.
Pri Ubba comentou: “Amo essa amizade!”. Já os fãs repercutiram a cena: “Nos ensinou muito! Me emocionei”; “Essa frase é para vida”.
Confira:
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
