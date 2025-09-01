André Lima relembra cena com Ricardo Duque em Paulo, O Apóstolo Eleazar é filho do sumo sacerdote Ananias na trama Novidades|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

André Lima e Ricardo Duque fazem filho e pai na série Reprodução/Instagram

André Lima, o Eleazar de Paulo, O Apóstolo, publicou um clique nos bastidores da série ao lado de Ricardo Duque, o sumo sacerdote Ananias.

Na trama, Eleazar é filho de Ananias e segue as convicções do pai a todo custo.

“Defendo minhas crenças, isso me torna vilão?”, questionou André sobre o personagem.

William Rosendo, intérprete de Ami, brincou: “Eu até que gosto de você”. Ricardo Duque respondeu: “Vilão não, antagonista”.

