Autora comenta viagens missionárias de Paulo e a propagação do Evangelho na Europa Cristiane Cardoso relatou a ousadia do fariseu ao pregar a Palavra de Deus para gregos e estudiosos Novidades|Bianca Godoi, do R7 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paulo tinha a ousadia de falar com estudiosos Divulgação/Seriella Productions

Paulo, O Apóstolo realizou muitas viagens missionárias ao longo de sua trajetória para propagar a Palavra de Deus. E graças ao fariseu, a mensagem de Jesus chegou na Europa. Em entrevista ao jornalismo da RECORD, a autora da série, Cristiane Cardoso, comenta esse feito inédito.

“Ele foi em várias cidades, mas talvez Atenas tenha sido a mais difícil para ele, porque estava sozinho quando chegou lá. A Bíblia fala que os estudiosos gostavam de discutir as crenças, e Paulo, muito ousado, começou a falar com eles”.

Segundo a autora, essa atitude de Paulo chamou a atenção dos gregos. “Ele era aquela pessoa que tinha essa ousadia de chegar e falar com pessoas inteligentes. Já os discípulos que eram galileus, pescadores, não tinham tanto vocabulário e estudo para falar com gregos, um povo que se achava muito sábio. E Paulo fala com eles sem medo. Então, ele conseguiu chegar aos gregos, aos efésios, aos coríntios, aos filipenses, e abriu essas igrejas que se tornaram muito fortes, como a de Roma, na Itália”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 55 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução! Divulgação/Seriella Productions