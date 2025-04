Autora descreve principais diferenças entre as duas fases da vida de Paulo, O Apóstolo Cristiane Cardoso destaca que Saulo era preconceituoso, já Paulo era um homem respeitoso Novidades|Do R7 30/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 02h00 ) twitter

"Saulo era livre. Paulo, escravo de Jesus", aponta a autora Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora de Paulo, O Apóstolo, explicou as principais diferenças entre as duas fases da vida do discípulo.

“Saulo era religioso. Paulo, homem de fé. Saulo era conhecedor. Paulo, praticante. Saulo era preconceituoso. Paulo, respeitoso. Saulo era livre. Paulo, escravo de Jesus”.

A autora ainda ressaltou que a transformação de Paulo aconteceu quando ele se sujeitou, total e completamente, a Jesus.

Além disso, Cristiane revelou que já assistiu aos dois primeiros capítulos da superprodução: “Está tenso e muito bom!”.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, com estreia marcada para o dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda este ano na tela da RECORD.