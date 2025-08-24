Caio Paduan celebra 20 anos de carreira como Jonatas em Paulo, O Apóstolo: ‘Sigo apaixonado’
Parte do elenco da superprodução parabenizou o ator
Caio Paduan celebrou 20 anos de carreira como Jonatas em Paulo, O Apóstolo.
No Instagram, o ator publicou uma reflexão: “Obrigado, ofício! Sigo apaixonado como há vinte primaveras atrás, porém mais consciente da relevância da arte e da cultura na sociedade. Obrigado a todos os colegas e profissionais que me trouxeram até aqui. Afinal, o corre é coletivo! Obrigado aos meus, sem vocês eu não conseguiria! E claro, obrigado público, é sempre para vocês!”.
Fhelipe Gomes, o Teófilo na trama, comentou: “Parabéns!”.
Alex Gruli, o Félix, respondeu ao amigo: “Me senti incluído nos ‘meus”.
Thiago Piacentini, que deu via a Tiago, afirmou: “Que venham muitos anos de carreira ainda, pois quem ganha o presente somos nós”.
