Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caio Paduan celebra 20 anos de carreira como Jonatas em Paulo, O Apóstolo: ‘Sigo apaixonado’

Parte do elenco da superprodução parabenizou o ator

Novidades|Do R7

Caio Paduan publica agradecimento a todos que contribuíram em sua caminhada Reprodução/Instagram

Caio Paduan celebrou 20 anos de carreira como Jonatas em Paulo, O Apóstolo.

No Instagram, o ator publicou uma reflexão: “Obrigado, ofício! Sigo apaixonado como há vinte primaveras atrás, porém mais consciente da relevância da arte e da cultura na sociedade. Obrigado a todos os colegas e profissionais que me trouxeram até aqui. Afinal, o corre é coletivo! Obrigado aos meus, sem vocês eu não conseguiria! E claro, obrigado público, é sempre para vocês!”.

Leia também:

Fhelipe Gomes, o Teófilo na trama, comentou: “Parabéns!”.

Alex Gruli, o Félix, respondeu ao amigo: “Me senti incluído nos ‘meus”.

Thiago Piacentini, que deu via a Tiago, afirmou: “Que venham muitos anos de carreira ainda, pois quem ganha o presente somos nós”.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

Publicidade

1 / 14

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.