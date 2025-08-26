Ciça de Gasperi e Lorenna Rodrigues encantam seguidores nos bastidores de Paulo, O Apóstolo
As atrizes dividem o papel da pequena Elisa em Paulo, O Apóstolo e são amigas fora das telas
Ciça de Gasperi e Lorenna Rodrigues, que dão vida à Elisa na série Paulo, O Apóstolo, roubaram a cena nas redes sociais ao compartilhar um registro especial direto dos bastidores das gravações. As atrizes mirins apareceram juntinhas durante uma pausa nas filmagens, esbanjando simpatia.
Na legenda, Ciça se declarou para a parceira de cena: “Um presente poder dividir essa personagem tão querida e cheia de fé com a Lorenna, que se tornou uma grande amiga dentro e fora do set”.
Lorenna também não deixou de retribuir o carinho e publicou: “Foi um presente ter te conhecido! Amizade para a vida!”.
O momento conquistou os fãs, que encheram de elogios nos comentários. “Lindas! São umas princesas”, escreveu uma seguidora. Já outra, atenta à trama, destacou: “Elas são sucesso”.
Confira a publicação:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
