Ciça de Gasperi e Lorenna Rodrigues encantam seguidores nos bastidores de Paulo, O Apóstolo As atrizes dividem o papel da pequena Elisa em Paulo, O Apóstolo e são amigas fora das telas Novidades|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ciça e Lorenna encantam os fãs com amizade fora das telas Reprodução/Instagram

Ciça de Gasperi e Lorenna Rodrigues, que dão vida à Elisa na série Paulo, O Apóstolo, roubaram a cena nas redes sociais ao compartilhar um registro especial direto dos bastidores das gravações. As atrizes mirins apareceram juntinhas durante uma pausa nas filmagens, esbanjando simpatia.

Na legenda, Ciça se declarou para a parceira de cena: “Um presente poder dividir essa personagem tão querida e cheia de fé com a Lorenna, que se tornou uma grande amiga dentro e fora do set”.

Lorenna também não deixou de retribuir o carinho e publicou: “Foi um presente ter te conhecido! Amizade para a vida!”.

O momento conquistou os fãs, que encheram de elogios nos comentários. “Lindas! São umas princesas”, escreveu uma seguidora. Já outra, atenta à trama, destacou: “Elas são sucesso”.

Confira a publicação:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD