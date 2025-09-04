Comente o episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (4) com a hashtag #SegredosDeRoma Ao visitar Octávia, Agripina encontra o trunfo que precisava Novidades|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Agripina (Rosane Mulholland) faz uma descoberta ao visitar Octávia (Duda Matte) Divulgação/Seriella Productions

No episódio desta quinta (4) de Paulo, O Apóstolo, ainda em Cesareia, Félix (Alex Gruli) tira prazer ao fazer uma revelação sobre Gabriela (Anna Melo) para Paulo (Murilo Cezar).

Ao visitar Octávia (Duda Matte), Agripina (Rosane Mulholland) encontra o trunfo que precisava.

Para não perder nenhum detalhe da trama e se conectar com outros fãs, use #SegredosDeRoma para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Por Gabriel Alberto, do site oficial