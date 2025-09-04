Comente o episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (4) com a hashtag #SegredosDeRoma
Ao visitar Octávia, Agripina encontra o trunfo que precisava
No episódio desta quinta (4) de Paulo, O Apóstolo, ainda em Cesareia, Félix (Alex Gruli) tira prazer ao fazer uma revelação sobre Gabriela (Anna Melo) para Paulo (Murilo Cezar).
Ao visitar Octávia (Duda Matte), Agripina (Rosane Mulholland) encontra o trunfo que precisava.
Para não perder nenhum detalhe da trama e se conectar com outros fãs, use #SegredosDeRoma para comentar sobre a série nas redes sociais.
Leia também:
- Gustavo Vaz e Malu Falangola destacam como o perdão transformou as vidas de Apolo e Cloe em Paulo, O Apóstolo
- Michelle Batista repercute aproximação de Rode com os filhos em Paulo, O Apóstolo: ‘Foi bonito de gravar’
- Anna Melo, Murilo Cezar e Caio Menck revelam detalhes de cena de canto na praia em Paulo, O Apóstolo
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo
1 / 14