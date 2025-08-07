Comente o episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (7) com a hashtag #JulgamentoDePaulo Em meio ao teatro lotado pela multidão, um reencontro surpreende o protagonista Novidades|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h53 ) twitter

Paulo lota um teatro para pregar a Palavra de Deus Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (7), em meio ao teatro lotado pela multidão, um reencontro surpreende Paulo (Murilo Cezar).

Frente a frente com Nero (Enzo Ciolini), Acte (Juliana Xavier) tenta se posicionar sobre a situação entre eles.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #JulgamentoDePaulo para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo

