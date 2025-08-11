Comente o episódio de Paulo, O Apóstolo desta segunda (11) com a hashtag #ChegouElisa Em Roma, Acte (Juliana Xavier) é surpreendida com uma visita Novidades|Do R7 11/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h57 ) twitter

Nero (Enzo Ciolini) e Acte (Juliana Xavier) são os pais de Elisa Divulgação/Seriella Productions

O nascimento de Elisa marca o episódio de Paulo, O Apóstolo desta segunda (11).

Em Roma, Acte (Juliana Xavier) é surpreendida com uma visita.

Enquanto Paulo (Murilo Cezar) é encurralado pela guarda do templo em Jerusalém, uma intervenção inesperada deixa os ânimos à flor da pele.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ChegouElisa para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

