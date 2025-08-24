Conheça o mapa interativo de Paulo, O Apóstolo
O site oficial da série preparou um conteúdo especial para que o público saiba todos os detalhes sobre as viagens missionárias realizadas pelo personagem de Murilo Cezar
A superprodução Paulo, O Apóstolo mostra, em detalhes, as viagens missionárias realizadas pelo personagem de Murilo Cezar.
Paulo é considerado o precursor do Cristianismo por propagar a Palavra de Deus por diversas cidades.
Em três grandes missões, o apóstolo estabeleceu igrejas e levou a mensagem de Jesus até a Europa.
Na série, o público acompanha as passagens de Paulo por Jerusalém, Cesareia, Listra, Filipos, Éfeso e muitos outros lugares.
E para ilustrar cada local em que o discípulo esteve, o site oficial da série preparou um mapa interativo com explicações detalhadas, matérias especiais e até mesmo a rota percorrida por ele.
Basta clicar no ponto desejado e se aventurar com a diversidade de opções!
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
