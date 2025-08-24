Logo R7.com
Conheça o mapa interativo de Paulo, O Apóstolo

O site oficial da série preparou um conteúdo especial para que o público saiba todos os detalhes sobre as viagens missionárias realizadas pelo personagem de Murilo Cezar

Novidades|Do R7

Mapa interativo detalha cada cidade visitada por Paulo em suas missões Arte/R7

A superprodução Paulo, O Apóstolo mostra, em detalhes, as viagens missionárias realizadas pelo personagem de Murilo Cezar.

Paulo é considerado o precursor do Cristianismo por propagar a Palavra de Deus por diversas cidades.

Em três grandes missões, o apóstolo estabeleceu igrejas e levou a mensagem de Jesus até a Europa.

Na série, o público acompanha as passagens de Paulo por Jerusalém, Cesareia, Listra, Filipos, Éfeso e muitos outros lugares.

E para ilustrar cada local em que o discípulo esteve, o site oficial da série preparou um mapa interativo com explicações detalhadas, matérias especiais e até mesmo a rota percorrida por ele.

Basta clicar no ponto desejado e se aventurar com a diversidade de opções!

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

