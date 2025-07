Cristiane Cardoso explica por que Paulo foi escolhido por Jesus: ‘Era uma pessoa muito correta e justa’ Autora da superprodução Paulo, O Apóstolo comenta às origens do fariseu que foi transformado por Deus Novidades|Bianca Godoi, do R7 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

Saulo era um fariseu muito religioso e estudado Divulgação/Seriella Productions

A superprodução Paulo, O Apóstolo mostra, em detalhes, a trajetória de Saulo, um fariseu transformado por Deus. Em entrevista ao jornalismo da RECORD, a autora Cristiane Cardoso explicou a origem do discípulo.

“Saulo era um fariseu muito religioso, de Tarso, que era uma cidade rica na Cilícia. Pelos livros dele, vemos que era uma pessoa muito estudada, zelosa com a Palavra e com a lei”.

De acordo com a autora, Jesus escolheu Paulo justamente por esse motivo. “Ele não era como os fariseus hipócritas da época de Jesus. Paulo era praticante, uma pessoa muito correta e justa. Só que não conhecia Jesus e o Evangelho. E como uma pessoa muito zelosa, ele ouviu falar dessa “seita” que estava confundindo o povo e quis acabar com isso porque ia contra Deus. Mas ele estava sendo sincero, não era por poder, Paulo realmente tentava manter o judaísmo e as leis. Então foi isso que Deus viu nele, a sinceridade, o zelo, e por isso o escolheu”.

No momento em que Saulo conhece Jesus, tudo na vida dele se transforma, inclusive seu nome muda para Paulo. “Quando Jesus se apresenta para ele, não há resistência. Ele era uma pessoa sincera e queria mesmo agradar e seguir a Deus. Na hora ele muda totalmente e se torna essa pessoa que joga tudo fora, o que ele sabia e conheceu, todo o estudo e quis começar do zero”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

