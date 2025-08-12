Daniel Dalcin comenta encontros secretos de Matias e Eirene em Paulo, O Apóstolo Jovem tem passado informações sobre Paulo para o judeu Novidades|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daniel Dalcin e Gabriella Busich vivem Matias e Eirene na série Reprodução/Instagram

Nos episódios recentes de Paulo, O Apóstolo, o público descobriu o envolvimento secreto de Matias (Daniel Dalcin) com Eirene (Gabriella Busich).

A jovem tem passado informações sobre Paulo (Murilo Cezar) para o judeu, que desde o início da trama contribui com a perseguição ao discípulo.

No Instagram, Daniel Dalcin publicou registros dos bastidores ao lado de Gabriella Busich, e brincou com o fato do personagem segurar uma tocha: “Esse Matias só taca fogo”.

Gabi respondeu ao colega de elenco: “Boa, parceiro!”.

Saiba mais:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Confira sete momentos emocionantes da reunião em Corinto

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Desde que chegou em Corinto, Paulo tem levado a Palavra de Jesus (Petrônio Gontijo) para uma verdadeira multidão. Após ajudar Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel), além de Cloe (Malu Falangola), o apóstolo faz sua primeira grande reunião no teatro local. Relembre os momentos que mais emocionaram o público!