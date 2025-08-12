Daniel Dalcin comenta encontros secretos de Matias e Eirene em Paulo, O Apóstolo
Jovem tem passado informações sobre Paulo para o judeu
Nos episódios recentes de Paulo, O Apóstolo, o público descobriu o envolvimento secreto de Matias (Daniel Dalcin) com Eirene (Gabriella Busich).
A jovem tem passado informações sobre Paulo (Murilo Cezar) para o judeu, que desde o início da trama contribui com a perseguição ao discípulo.
No Instagram, Daniel Dalcin publicou registros dos bastidores ao lado de Gabriella Busich, e brincou com o fato do personagem segurar uma tocha: “Esse Matias só taca fogo”.
Gabi respondeu ao colega de elenco: “Boa, parceiro!”.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
