Diálogo entre Paulo e Apolo leva público à reflexão: 'Quantos ensinamentos' Protagonista de Paulo, O Apóstolo esclarece as dúvidas do rapaz sobre o Espírito Santo Novidades|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 )

Apolo recebe conselhos de Paulo na série Reprodução/RECORD

Em Paulo, O Apóstolo, Apolo (Gustavo Vaz) demonstrou dúvidas sobre ter o Espírito Santo, mas Paulo (Murilo Cezar) o ajudou.

“Estou dizendo que quem O tem, tem certeza, não acha que O tem”, disse o discípulo.

O diálogo entre os personagens foi elogiado pelos telespectadores: “Quantos ensinamentos”, disse uma internauta. “Resposta sábia de Paulo”, afirmou outra. “Essa cena foi muito forte, nos leva à reflexão”, completou mais uma.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD