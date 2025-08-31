Diálogo entre Paulo e Apolo leva público à reflexão: ‘Quantos ensinamentos’
Protagonista de Paulo, O Apóstolo esclarece as dúvidas do rapaz sobre o Espírito Santo
Em Paulo, O Apóstolo, Apolo (Gustavo Vaz) demonstrou dúvidas sobre ter o Espírito Santo, mas Paulo (Murilo Cezar) o ajudou.
“Estou dizendo que quem O tem, tem certeza, não acha que O tem”, disse o discípulo.
O diálogo entre os personagens foi elogiado pelos telespectadores: “Quantos ensinamentos”, disse uma internauta. “Resposta sábia de Paulo”, afirmou outra. “Essa cena foi muito forte, nos leva à reflexão”, completou mais uma.
