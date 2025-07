Diretor-geral de Paulo, O Apóstolo ressalta importância das locações na Serra Gaúcha: ‘Torna a cena única’ Domingo Espetacular esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar os bastidores da superprodução Novidades|Do R7 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Sequências de Paulo, O Apóstolo foram gravadas na serra gaúcha Reprodução/RECORD

Algumas sequências de Paulo, O Apóstolo tiveram como cenário as belíssimas paisagens do Rio Grande do Sul, e a equipe do Domingo Espetacular esteve na Serra Gaúcha para acompanhar os bastidores.

“É muito importante estarmos em locações assim porque torna a cena única, principalmente para os atores”, explicou Léo Miranda, o diretor-geral da superprodução.

O Gerente de Produção, Fábio Távora, conta que a Seriella Productions enviou, do Rio de Janeiro para Cambará do Sul (RS), quatro caminhões com equipamentos. “Foram seis toneladas entre tendas, mesas, cadeiras, figurinos e adereços”.

O protagonista Murilo Cezar destacou o quanto foi especial gravar em outro estado. “É uma jornada mesmo. Tem sido muito especial viver tudo isso. Estamos construindo uma linda história e espero que toque o coração de todos”.

E Anna Melo, a Gabriela na série, está animada para que o público da RECORD assista aos episódios. “Que seja uma estreia impactante, é um projeto muito especial. Todos estão conectados e com vontade de fazer dar certo”.

Assista na íntegra:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Diário de gravação! Elenco compartilha primeiras impressões das locações no Rio Grande do Sul

share Por Gabriel Alberto, do site oficial O elenco de Paulo, o Apóstolo passou cerca de quinze dias nas cidades gaúchas para gravar sequências que prometem emocionar e surpreender o público. Em entrevista ao site oficial, eles falaram sobre as locações escolhidas e a oportunidade de estreitar ainda mais as relações com colegas e equipe