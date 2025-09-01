Elenco e internautas revelam seus personagens favoritos de Paulo, O Apóstolo
Protagonista Murilo Cezar deixou claro que é fã de todos os papéis da trama
Os internautas e parte do elenco de Paulo, O Apóstolo participaram de uma divertida brincadeira e, com emojis, revelaram seus personagens favoritos da superprodução.
Entre as opções estavam Silas (André Luiz Miranda), Paulo (Murilo Cezar), Gabriela (Anna Melo), Pedro (Marcéu Pierrotti), Priscila (Dani Moreno), Rode (Michelle Batista), Barnabé (Fifo Benicasa) e outros.
Alguns atores mostraram que são fãs de seus próprios personagens como Fifo Benicasa, Michelle Batista e Dani Moreno.
Já Pedro Nercessian, o Bispo Tiago, escolheu Paulo. E o protagonista preferiu evitar conflitos: “Todos”, brincou.
