Elenco e internautas revelam seus personagens favoritos de Paulo, O Apóstolo

Protagonista Murilo Cezar deixou claro que é fã de todos os papéis da trama

Novidades

Rode (Michelle Batista) e Gabi (Anna Melo) são escolhidas pelo público Divulgação/Seriella Productions

Os internautas e parte do elenco de Paulo, O Apóstolo participaram de uma divertida brincadeira e, com emojis, revelaram seus personagens favoritos da superprodução.

Entre as opções estavam Silas (André Luiz Miranda), Paulo (Murilo Cezar), Gabriela (Anna Melo), Pedro (Marcéu Pierrotti), Priscila (Dani Moreno), Rode (Michelle Batista), Barnabé (Fifo Benicasa) e outros.

Leia também:

Alguns atores mostraram que são fãs de seus próprios personagens como Fifo Benicasa, Michelle Batista e Dani Moreno.

Já Pedro Nercessian, o Bispo Tiago, escolheu Paulo. E o protagonista preferiu evitar conflitos: “Todos”, brincou.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD.

Quem acompanhou o episódio da Arena das Feras na tela da RECORD não imagina a megaprodução por trás das cenas eletrizantes de Paulo, O Apóstolo. O site oficial conversou com o Diretor de Pós-Produção da Seriella Productions, André Maduro, e desvendou sete curiosidades da sequência. Confira:

Divulgação/Seriella Productions

