Enzo Ciolini relembra processo de construção de Nero para Paulo, O Apóstolo: ‘Seis meses de muito estudo’

Michelle Batista entrevista Enzo Ciolini em seu canal no YouTube Reprodução/YouTube

Enzo Ciolini, intérprete de Nero em Paulo, O Apóstolo, é o convidado especial desta semana no canal do YouTube GiMi, comandado pelas atrizes e irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista, a Rode na trama.

Durante o bate-papo, Enzo revelou como foi construir Nero para a superprodução.

“Foram seis meses de preparação e muito estudo. Eu li alguns livros sobre a história, não só do Nero, mas de Roma, para entender como aquelas pessoas viviam”.

O ator também relembrou a reação da família quando decidiu deixar a carreira como jogador de futebol na Itália para atuar.

“Não foi tão de boa, tem quem não entende nada até hoje, alguns olham para mim e dizem: ‘Como? O que está acontecendo?’ porque nunca foi meu sonho ser ator e minha mãe já tinha me levado para testes de publicidade ali por volta dos meus quatro anos de idade, e eu detestava. Hoje em dia, não me vejo fazendo outra coisa”.

Assista à entrevista completa:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

