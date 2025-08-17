Fhelipe Gomes brinca com meme e relembra parcerias com Caio Menck e Pedro Nercessian
Ator dividiu personagem com os colegas em outra superprodução da RECORD
No ar em Paulo, O Apóstolo como Teófilo, Fhelipe Gomes aproveitou os bastidores da superprodução para reencontrar Caio Menck e Pedro Nercessian. Recentemente, em Reis (2022), o ator dividiu personagens com os dois colegas.
Com Caio, Fhelipe compartilhou a trajetória de Paltiel, já com Pedro, foi o Agur. Em clique publicado nas redes sociais, os atores reproduziram um meme famoso na web.
Confira:
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios da superprodução.
Relembre frases marcantes:
Publicidade
1 / 8