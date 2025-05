Fifo Benicasa convida público para estreia de Paulo, O Apóstolo: ‘Tenho certeza que vão se emocionar’ Superprodução chega exclusivamente no dia 28 de maio no Univer Vídeo Novidades|Do R7 25/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 02h00 ) twitter

Fifo Benicasa está no elenco de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Fifo Benicasa está no elenco de Paulo, O Apóstolo, e durante as gravações da série no Rio Grande do Sul, fez um convite especial ao público.

A superprodução estreia exclusivamente no dia 28 de maio no Univer Vídeo.

“Estou muito feliz porque as cenas são lindas, com mensagens mais bonitas ainda. Tenho certeza que vocês vão gostar e se emocionar”, garantiu o ator.

Confira:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A superprodução Paulo, O Apóstolo tem exibição prevista para este ano na tela da RECORD, e estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo.

Diário de gravação! Elenco de Paulo, O Apóstolo compartilha primeiras impressões das locações no Rio Grande do Sul

