Gabriella Busich comenta primeiras cenas de Eirene: 'Chegou com força, intensidade e muitas camadas' Atriz descreve Paulo, O Apóstolo como um projeto grandioso e cheio de propósito Novidades|Do R7 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 )

Gabriella Busich interpreta Eirene em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Gabriella Busich fez um post no Instagram para comemorar as primeiras cenas de Eirene em Paulo, O Apóstolo.

“Ela chegou com força, intensidade e muitas camadas. Uma personagem que me desafiou, me tirou do eixo, me fez crescer e exigiu muita entrega. Foi um desafio dos bons, daqueles que fazem a gente crescer no ofício. Sou grata por fazer parte de Paulo, O Apóstolo, um projeto tão grandioso e cheio de propósito”, disse a atriz.

Emily Matte, a Popéia na trama, elogiou a amiga: “Perfeita”. E Bruna Trevisan, que vive Sophia na série, escreveu: “Maravilhosa!”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD.Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre.