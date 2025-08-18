Gustavo Machado emociona os colegas de elenco com momentos especiais dos bastidores de Paulo, O Apóstolo: ‘Gratidão’ Intérprete de Fabio foi reconhecido pelos demais atores como uma referência de talento e parceria Novidades|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gustavo Machado homenageia colegas de elenco Reprodução/Instagram

Gustavo Machado, intérprete de Fabio, reuniu fotos e momentos especiais dos bastidores de Paulo, O Apóstolo em um vídeo divertido de quase três minutos.

“Gratidão total a essa equipe imensa, gentil e inspirada. Pelas fotos aqui dá para sentir um pouco do clima leve, descontraído e super criativo que foi todo esse processo de meses”, contou.

O post de Gustavo emocionou grande parte do elenco da série e muitos atores comentaram.

O protagonista Murilo Cezar afirmou: “Muito bom, senhor Machado”. Cirillo Luna, o Agripa, escreveu: “Gu, querido! Que alegria esse encontro”. Emily Matte, a Popéia, disse: “Gu, que honra trabalhar contigo e te encontrar nessa vida. Você é demais. Energia e talento que não cabe em palavras”.

William Lira, o Britânico, revelou: “Que alegria compartilhar desse projeto incrível com você, meu amigo! Sempre rindo. Até breve”. Duda Matte, a Octávia, comentou: “Gu! Sempre tão bom estar no set com você!”.

Homero Ligere, o Sexto, disse: “Que alegria fazer parte desse projeto com você, meu amigo!”. Enzo Ciolini, o Nero, afirmou: “Foi um prazer meu senador, belo trabalho”. Alex Gruli, o Félix, revelou: “Meu irmão”.

Veja outros comentários do elenco:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

