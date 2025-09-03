Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Interaja! Use a hashtag #OPerdão para comentar o episódio desta quarta (3)

No cárcere, o protagonista (Murilo Cezar) de Paulo, O Apóstolo é pego de surpresa com uma visita

Novidades|Do R7

Paulo é preso em Jerusalém Divulgação/Seriella Productions

No episódio desta quarta (3) de Paulo, O Apóstolo, no cárcere, o protagonista (Murilo Cezar) é pego de surpresa com uma visita.

Já em Roma, Rode (Michelle Martins) se decepciona com um reencontro.

Para não perder nenhum detalhe da trama e se conectar com outros fãs, use #OPerdão para comentar sobre a série nas redes sociais.

Leia também:

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

Publicidade

1 / 14

Por Gabriel Alberto, do site oficial

Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.