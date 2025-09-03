Interaja! Use a hashtag #OPerdão para comentar o episódio desta quarta (3)
No cárcere, o protagonista (Murilo Cezar) de Paulo, O Apóstolo é pego de surpresa com uma visita
No episódio desta quarta (3) de Paulo, O Apóstolo, no cárcere, o protagonista (Murilo Cezar) é pego de surpresa com uma visita.
Já em Roma, Rode (Michelle Martins) se decepciona com um reencontro.
Para não perder nenhum detalhe da trama e se conectar com outros fãs, use #OPerdão para comentar sobre a série nas redes sociais.
Leia também:
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo
Publicidade
1 / 14