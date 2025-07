Marcéu Pierrotti reflete sobre trajetória de Pedro: ‘Tenho aprendido muito com esse pescador’

Marcéu Pierrotti reflete sobre trajetória de Pedro: ‘Tenho aprendido muito com esse pescador’ Personagem bíblico fará parte da superprodução Paulo, O Apóstolo Novidades|Do R7 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcéu Pierrotti interpreta Pedro em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Marcéu Pierrotti interpreta Pedro em Paulo, O Apóstolo, um pescador que foi escolhido por Jesus como discípulo.

No Instagram, o ator refletiu sobre a grandiosidade do personagem: “O mar sempre foi parte de mim. Com meses de idade, a água salgada já me acalmava e me conectava. Tenho tido uma jornada linda fazendo Pedro, me identificado e aprendido muito com este pescador. Entre rochas e mar, sigamos firmes, corajosos, e navegando com muito amor pelo mundo. Viva, Pedro!”.

Thiago Piacentini, o Tiago na série, comentou: “Viva!”.

E os internautas elogiaram: “Quantas fotos lindas! Lindos momentos!”, disse uma fã. “Grande Marcéu! Grande Pedro! Grande artista!“, afirmou mais um.

Confira:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia nesta segunda (7), às 21h, na tela da RECORD.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 55 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução! Divulgação/Seriella Productions