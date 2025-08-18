Michelle Batista brinca com fotos divertidas de Rode no palácio de Nero: ‘Bastidores aleatórios’ Com muito bom humor, atriz mostrou o que a personagem faz quando as câmeras estão desligadas Novidades|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

Michelle Batista se diverte como Rode nos bastidores Reprodução/Instagram

Com muito bom humor, Michelle Batista mostrou o que Rode faz quando as câmeras de Paulo, O Apóstolo estão desligadas!

“O dia em que eu roubei o trono do Nero (Enzo Ciolini); O dia em que eu roubei a cama do Nero; O dia em que eu roubei o banquete do Nero. Mas eu juro que sou legal!”, brincou a atriz.

Enzo Ciolini entrou na brincadeira: “Viver as custas do Fabio (Gustavo Machado) não era o suficiente, né…“.

E Gustavo Machado respondeu: “Meu Imperador predileto, nem me fala… Rode é um abismo!“.

Duda Matte, a Octávia, se divertiu com as fotos e comentários: “Que sequência maravilhosa”.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Confira sete momentos emocionantes da reunião em Corinto

