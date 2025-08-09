Murilo Cezar é elogiado por telespectadores de Paulo, O Apóstolo: ‘Dando um show de interpretação’ Personagem continua a surpreender o público da RECORD com sua inteligência e fé Novidades|Do R7 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar é o protagonista de Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Paulo (Murilo Cezar) continua a surpreender o público da RECORD com sua inteligência e fé em Deus.

Em um dos episódios de Paulo, O Apóstolo, o discípulo refletiu: “A pior escravidão é quando estamos presos às próprias convicções”.

Uma telespectadora comentou: “Concordo plenamente!“. E outro internauta disse: ”Não perco um episódio, que série maravilhosa”.

E Murilo Cezar também recebeu elogios pelo trabalho na superprodução: “Esse ator é nota dez”, escreveu uma fã. “Murilo dando um show de interpretação”, afirmou outra.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Ensinamentos valiosos: relembre sete frases marcantes ditas em Paulo, O Apóstolo

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!