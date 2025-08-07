Ouça a trilha sonora de Nero e Acte em Paulo, O Apóstolo
Canção ‘Quem sou eu sem você’, da Banda Universos, narra a difícil história de amor do casal na série
O álbum de Paulo, O Apóstolo já está disponível nas plataformas de áudio para o público ouvir quando e onde quiser.
E uma das canções que têm impactado os telespectadores é a trilha sonora de Nero (Enzo Ciolini) e Acte (Juliana Xavier).
Leia também:
- Michelle Batista e Cirillo Luna celebram onze anos de amizade e comentam relação de Rode e Agripa em Paulo, O Apóstolo
- Cassio Pandolfh se despede de Nadiel em Paulo, O Apóstolo: ‘Me permitiu demonstrar meu lado mais dramático’
- Fifo Benicasa analisa briga e rompimento entre Barnabé e o protagonista de Paulo, o Apóstolo
A música Quem sou eu sem você, da Banda Universos, narra a difícil história de amor do casal na série.
Os dois se apaixonaram, mas vivem em mundos diferentes, Nero, como o próximo Imperador de Roma, e Acte como uma escrava vinda de Trôade.
Saiba mais:
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.
Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo
1 / 55