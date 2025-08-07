Ouça a trilha sonora de Nero e Acte em Paulo, O Apóstolo Canção ‘Quem sou eu sem você’, da Banda Universos, narra a difícil história de amor do casal na série Novidades|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h53 ) twitter

Nero e Acte se apaixonam em Paulo, O Apóstolo Reprodução/RECORD

O álbum de Paulo, O Apóstolo já está disponível nas plataformas de áudio para o público ouvir quando e onde quiser.

E uma das canções que têm impactado os telespectadores é a trilha sonora de Nero (Enzo Ciolini) e Acte (Juliana Xavier).

A música Quem sou eu sem você, da Banda Universos, narra a difícil história de amor do casal na série.

Os dois se apaixonaram, mas vivem em mundos diferentes, Nero, como o próximo Imperador de Roma, e Acte como uma escrava vinda de Trôade.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

