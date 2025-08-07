Logo R7.com
Ouça a trilha sonora de Nero e Acte em Paulo, O Apóstolo

Canção ‘Quem sou eu sem você’, da Banda Universos, narra a difícil história de amor do casal na série

Novidades|Do R7

Nero e Acte se apaixonam em Paulo, O Apóstolo Reprodução/RECORD

O álbum de Paulo, O Apóstolo já está disponível nas plataformas de áudio para o público ouvir quando e onde quiser.

E uma das canções que têm impactado os telespectadores é a trilha sonora de Nero (Enzo Ciolini) e Acte (Juliana Xavier).

A música Quem sou eu sem você, da Banda Universos, narra a difícil história de amor do casal na série.

Os dois se apaixonaram, mas vivem em mundos diferentes, Nero, como o próximo Imperador de Roma, e Acte como uma escrava vinda de Trôade.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Conheça os personagens de Paulo, O Apóstolo

A superprodução Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso, um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A seguir, conheça o elenco da superprodução!

Divulgação/Seriella Productions

