Participe! Use a hashtag #ACartaDeCloe e comente o episódio desta quinta (14)
Timóteo entrega o recado da jovem para Paulo
No episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (14), Timóteo (João Fernandes) entrega a carta de Cloe (Malu Falangola) para Paulo (Murilo Cezar).
Depois de ouvir o relato de Timóteo, o apóstolo pede um tempo a sós.
Já Rode (Michelle Batista), irritada ao ser confrontada, revela seu segredo ao marido.
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ACartaDeCloe para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Relembre momentos emocionantes da reunião em Corinto
