Participe! Use a hashtag #ACartaDeCloe e comente o episódio desta quinta (14)

Depois de ouvir o relato de Timóteo, Paulo pede um tempo a sós Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (14), Timóteo (João Fernandes) entrega a carta de Cloe (Malu Falangola) para Paulo (Murilo Cezar).

Depois de ouvir o relato de Timóteo, o apóstolo pede um tempo a sós.

Já Rode (Michelle Batista), irritada ao ser confrontada, revela seu segredo ao marido.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

