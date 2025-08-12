Participe! Use a hashtag #AMulherVirtuosa e comente o episódio desta terça (12) Bispo Tiago é confrontado por Susana a respeito de sua postura em relação à igreja em Jerusalém Novidades|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comente o episódio com a #AMulherVirtuosa Reprodução/Univer Vídeo

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta terça (12), Bispo Tiago (Pedro Nercessian) é confrontado por Susana (Clara Niin) a respeito de sua postura em relação à igreja em Jerusalém.

Depois de dar-lhe uma missão, Paulo (Murilo Cezar) faz um pedido a Lucas (Caio Menck).

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #AMulherVirtuosa para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

Confira sete momentos emocionantes da reunião em Corinto

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Desde que chegou em Corinto, Paulo tem levado a Palavra de Jesus (Petrônio Gontijo) para uma verdadeira multidão. Após ajudar Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel), além de Cloe (Malu Falangola), o apóstolo faz sua primeira grande reunião no teatro local. Relembre os momentos que mais emocionaram o público!