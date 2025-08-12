Participe! Use a hashtag #AMulherVirtuosa e comente o episódio desta terça (12)
Bispo Tiago é confrontado por Susana a respeito de sua postura em relação à igreja em Jerusalém
No episódio de Paulo, O Apóstolo desta terça (12), Bispo Tiago (Pedro Nercessian) é confrontado por Susana (Clara Niin) a respeito de sua postura em relação à igreja em Jerusalém.
Depois de dar-lhe uma missão, Paulo (Murilo Cezar) faz um pedido a Lucas (Caio Menck).
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #AMulherVirtuosa para comentar sobre a série nas redes sociais.
Leia também:
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.
Confira sete momentos emocionantes da reunião em Corinto
1 / 8